Cade da un muretto e batte la testa, soccorso dall'eliambulanza

Una bruttissima caduta da un muretto del giardino di casa, poi la corsa in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia. Brutta disavventura, mercoledì mattina, per Dante Massa, storico panettiere di Soiano del Lago. L'anziano avrebbe rimediato diverse fratture agli arti superiori e parecchi traumi al volto e al torace, ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Il grave incidente poco prima di mezzogiorno. Ad allertare il 112 sono stati i figli dell'uomo: Elvis e Claudio, attuali titolari della panetteria 'L'arte del Pane'. Elvis, tra l'altro volontario soccorritore e autista di ambulanze, ha anche prestato i primi soccorsi al nonno in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto la centrale operativa della Soreu di Bergamo ha inviato due ambulanze, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso.

Stando a una prima ricostruzione, il 79enne stava tagliando l'erba nel giardino dell'abitazione, attigua al negozio di via Brescia, quando sarebbe improvvisamente inciampato finendo per oltrepassare un muretto che separa il prato dal cortile. Un 'volo' di quasi tre metri, durante il quale l'anziano ha battuto la testa e il volto, rimediando anche parecchie fratture. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma i medici lo tengono sotto stretta osservazione.