Scappa dal recinto, caos in piazza col caprone tibetano imbizzarrito

Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma attimi di apprensione martedì pomeriggio in Piazza Umberto I a Soiano, dove intorno alle 18 improvvisamente è apparso un caprone imbizzarrito, una “bestia” di oltre 30 chili di razza becco tibetano, fuggito – come riporta Bresciaoggi – a quanto pare da una fattoria poco distante, in località Chizzoline.

L'animale ha raggiunto la piazza e si è trovato di fronte a diversi umani curiosi. Scene inedite e davvero irripetibili: in pochi attimi si è formato un capannello di curiosi, gente affacciata alle finestre, una piccola coda di auto ferme in mezzo alla strada lungo Via San Michele.

Il becco inizialmente sembrava aggressivo, poi in realtà ha preso confidenza: nella foto pubblicata da Valentina P. su Facebook sembra voglia perfino caricare un passante, che si trova con le spalle al muro. Ma invece avrebbe voluto solo giocare, e si sarebbe fatto pure accarezzare.

Lunghi attimi di (quasi) delirio, poi un residente ha contattato chi di dovere, forse un allevatore esperto arrivato in pochi minuti che poi si è preso in carico la bestiola: a lui rimarrebbe ancora in custodia, in attesa che venga individuato il proprietario. La situazione si è comunque risolta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.