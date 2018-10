Bimba di 4 anni morta di malaria: "Non fu l’infermiera a causare il contagio"

La Procura ha chiesto l'archiviazione del caso per la morte di Sofia Zago, la bimba di 4 anni che contrasse la malaria nel reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, poi deceduta il 4 settembre 2017 all'ospedale Civile di Brescia . Le lunghe indagini condotte dai Nas dei Carabinieri hanno portato a ritenere con certezza dove e quando è avvenuto il contagio, ma non con altrettanta sicurezza il come.

Secondo la Procura non si potrebbe infatti provare con certezza la responsabilità dell'infermiera dell'Azienda sanitaria trentina, presente nella stanza della bambina al momento del contagio, indagata per omicidio colposo.

Non si sa come la bambina abbia contratto la malaria: la bambina ha avuto contatto con il sangue di una delle due bambine malate di malaria, e poi guarite, ricoverate nello stesso reparto ma non nella stessa stanza. A "trasportare" il sangue potrebbe essere stato uno strumento medico, nonostante non ci siano state irregolarità nelle procedure, per esempio un ago cannula, ma resta da dimostrare la responsabilità umana.

Fonte: Trentotoday.it