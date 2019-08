Morta di malaria, bimba di 4 anni infettata in ospedale: nei guai medico e infermieri

Nuova inchiesta e nuovi indagati nella vicenda giudiziaria sul caso di malaria all'interno dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove due anni fa si infettò una bambina di 4 anni, Sofia Zago, poi deceduta dopo il trasferimento d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia.

Nell'ottobre del 2018, dopo un anno di minuziose indagini e complesse analisi, la Procura chiese l'archiviazione. Richiesta di chiusura con il solo risarcimento civile per la famiglia, ma senza ammissioni di colpa.

Il gip Marco La Ganga ha però respinto la richiesta di archiviazione, disponendo nuovi approfondimenti che vedono coinvolti, oltre all'infermiera inizialmente indagata, anche altre due colleghe del reparto pediatrico ed un medico, ora in pensione.

Tutti e quattro erano in servizio nei giorni in cui la piccola contrasse la malattia nell'ospedale. Fatto, quest'ultimo, accertato nelle indagini e finora unica certezza in una vicenda che scosse l'opinione pubblica locale e nazionale, e che sembra lontana dall'essere conclusa.



Fonte: Trentotoday.it