Tragedia durante la notte: giovane uomo ucciso da un improvviso malore

Notte tragica per un turista in vacanza sul Lago di Garda: un 49enne di Ferrara ha perso la vita all'interno di un hotel in via Piana a Sirmione.

Dopo l'allarme lanciato da un parente intorno alle 5.30 di mercoledì 14 agosto, sono subito intervenute un'ambulanza e un'auto medica. Purtroppo per il 49enne non c'è stato nulla da fare, nonostante i lunghi e disperati tentativi per rianimarlo da parte dei sanitari.



Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano, che non nutrono dubbi su quanto avvenuto: si è trattato di un decesso per cause naturali, un arresto cardiocircolatorio (l'uomo soffriva di cuore). Non è stata disposta l'autopsia.