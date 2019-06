Tenta il suicidio nel ristorante dove lavora, gravissimo giovane cameriere

Dramma in un ristorante di Sirmione. Uno dei camerieri di un locale di via Verona ha tentato di togliersi la vita, impiccandosi all’interno dello spogliatoio: è stato salvato dal titolare dell’attività.

Il salvataggio in extremis

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì: il titolare e il cameriere 28enne avevano appena aperto il ristorante, per preparare tavoli e pietanze in vista della serata. La tragedia in pochi attimi, quando il giovane è andato a cambiarsi, come d’abitudine, nel locale usato come spogliatoio dal personale: la testa affollata da mille pensieri, poi il gesto estremo.

A richiamare l’attenzione del proprietario, la luce rimasta accesa per troppo tempo nella stanza del personale. Una volta aperta la porta si è trovato di fronte la drammatica scena: senza alcuna esitazione l’uomo ha sollevato il 28enne, togliendogli il cappio dal collo.

Rianimato e ricoverato in Rianimazione

Poi la chiamata al 112: sul posto si sono precipitate due ambulanze e pure l’elisoccorso. Il giovane è stato rianimato e poi trasferito d’urgenza all’ospedale di Desenzano dov’è tuttora ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione. I carabinieri non nutrirebbero alcun dubbio sulla volontarietà del gesto, dettato, a quanto pare, da problemi personali: sembra che il giovane soffra da tempo di una grave forma di depressione.