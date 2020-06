Beccato a rubare al supermercato, colpisce con un pugno la vigilante

Sirmione. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a seguito dell'aggressione ai danni della vigilante del supermercato Migross di Via Verona.

Il furto, poi il pugno

Il giovane è stato visto aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. L'addetta alla vigilanza non l'ha perso di vista un attimo, senza mancare il momento in cui il ragazzo si è infilato in tasca dei pacchetti di pile. Si è quindi recato alla cassa senza fare acquisti, ma prima che uscisse è stato bloccato con addosso la merce rubata.

Forse preso dal panico, ha reagito malamente colpendo la donna con un pugno nel tentativo di guadagnarsi la fuga. A quel punto, però, è stato bloccato da altri dipendenti, che hanno poi chiamato i carabinieri per l'arresto. Il 17enne era incensurato: il pm ha preferito non convalidare il fermo, ma è scattata la denuncia per l'aggressione.