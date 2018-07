Motoscafo di 11 metri travolge barchetta di pescatori: un ferito grave

Un pescatore di 55 anni è stato ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia, dopo essere stato travolto da un motoscafo mentre pescava in barca nel tratto di lago di fronte alle Grotte di Catullo.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio attorno alle 18. Il 55enne, un mantovano residente a Goito (T.C. le iniziali), si trovava a bordo di una piccola barca con 3 amici, quando - per cause ancora in corso d’accertamento - è stato travolto da un motoscafo di 11,5 metri con a bordo 3 turisti di nazionalità belga.

La piccola barca è velocemente affondata, mentre il mantovano è stato soccorso prima dagli amici e poi dall’idroambulanza della Croce Rossa, supportata dal battello dei Vigili del Fuoco e dal gommone della Squadra Nautica della Polizia di Peschiera. Gravi le sue condizioni: ha riportato la frattura di alcune costole e una lesione polmonare. Sul caso indaga la Guardia Costiera.