In auto chiavi di case e 50 occhiali da sole: fermato il 'killer' dei finestrini

Un 53enne bosniaco (R.D. le iniziali) è stato denunciato a piede libero dai carabinieri, con l’accusa di furto aggravato e continuato. L’uomo è stato fermato in via XXV aprile a Sirmione e, a bordo della sua Renault Clio, sono state rinvenute diverse chiavi d’abitazione, numerose monetine e una cinquantina di paia di occhiali da sole.

Dalle indagini è risultato che si trattava della refurtiva di colpi messi a segno su auto parcheggiate in strada, dopo aver infranto un finestrino per poter accedere all’abitacolo. Non solo: l’uomo rubava anche nelle cassette dell’elemosina in chiesa, applicando del nastro biadesivo a una sottile asta d’acciaio, usata poi per “pescare” monete e banconote.