La tromba d'aria sradica decine di alberi: 4 auto schiacciate, tragedia sfiorata

E' Sirmione il comune del Basso Garda maggiormente colpito dalla tromba d'aria di venerdì pomeriggio (qui le foto del disastro), quando le violente raffiche di vento hanno fatto strage di alberi e - più di una volta - è stata sfiorata la tragedia, dato che ben 4 automobili sono state travolte da tronchi e grossi rami.

Come in Via Achille Grandi, dove è caduto un pioppo su una macchina, e dentro c'era una persona: quasi per miracolo non si è fatta niente. Altre vetture sono state danneggiate al parcheggio Montebaldo e in Via Marconi, mentre decine di piante sono state sradicate nella zona di Punta Grò, fortunatamente senza danneggiare cose o ferire persone.