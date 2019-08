Scoppia un tubo, mattina di disagi: centinaia di famiglie rimangono senz'acqua

Scoppia un tubo nella notte, mezzo paese rimane senz'acqua: centinaia le famiglie in preda ai disagi, mercoledì mattina a Sirmione. Coinvolte le frazioni di Colombare, Lugana e Rovizza: l'esplosione si sarebbe verificata intorno alle 4, in Via XXV Aprile a Colombare. Fuori uso la tubazione che porta il carico d'acqua al serbatoio dell'acquedotto.

I tecnici di Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico, sono intervenuti prontamente per cercare di rimediare al danno. Ma solo dopo qualche ora – intorno alle 9 – è stato effettivamente individuato il guasto, ed è stato possibile cominciare i lavori di ripristino.

Lavori in corso, famiglie senz'acqua

Per poter intervenire è stato necessario ridurre la pressione dell'acqua al minimo, interrompendo di fatto l'erogazione per centinaia di famiglie. Gli operai hanno scavato nell'asfalto, e recuperato e sostituito il tubo ormai irrimediabilmente danneggiato.

La situazione è rientrata lentamente alla normalità quando ormai era passato mezzogiorno. A conti fatti ci sono volute quasi otto ore prima che tutto tornasse a posto. Non pochi i disagi, ovviamente, concentrati nelle ore più tarde della mattinata. Ma tutto si è risolto.