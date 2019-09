Dirigente, giornalista, ambientalista: Simone Mazzata è scomparso all'età di 54 anni

Dopo una lunga carriere all'interno di Cogeme, divenne il Segretario di Fondazione Cogeme. Per "disappori" di natura politica, fu licenziato nel 2012 (il caso finì in Parlamento), e poco dopo si trasferì nella provincia piacentina, dove divenne celebre per la campagna di salvataggio di "Nonna Quercia": Simone Mazzata si è spento ieri all'età di 54 anni.

Da tempo Mazzata lottava contro una terribile malattia. Nato a Desenzano, ha vissuto a lungo in Franciacorta, a Paderno, prima del trasferimento a Castelvetro Piacentino. Qualche anno fa fu colpito dalla perdita del figlioletto. morto per un banale incidente.

Mazzata, ambientalista da sempre, promotore di tante iniziative e autore di tante pubblicazioni, una volta trasferitosi nel Piacentino è stato protagonista e ideatore della campagna di salvataggio di "Nonna Quercia", la pianta secolare alle porte di Castelvetro Piacentino dove sarebbe dovuta sbucare la nuova bretella autostradale. Grazie alla mobilitazione, il progetto è naufragato. Lascia la moglie, e la figlia Federica.