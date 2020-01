Malore improvviso in casa, muore giovane mamma: "Non voglio crederci"

Se n’è andata di notte, improvvisamente. Un malore, probabilmente un attacco cardiaco, l'avrebbe colpita mentre era in casa: si sarebbe accasciata all’improvviso. Un familiare l’avrebbe trovata esanime e ha immediato lanciato l'allarme: trasportata d’urgenza in ospedale, a Ome, per Simona Torelli non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Si è spenta poco dopo il ricovero: aveva solo 45 anni.

La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì nella casa di famiglia a Gussago. Era una donna ben voluta da tutti, molto nota a Gussago, dove era cresciuta e abitava da tempo con la famiglia. Lascia nel dolore il figlio Manuel, i genitori (mamma Mara e papà Piero), le sorelle Barbara e Valentina e il fratello Pietro.

“Non voglio crederci: non dimenticherò mai la mia infanzia con lei”, scrive un'amica di Simona su Facebook. Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che sarà celebrato sabato mattina (alle 10.30) nella chiesa parrocchiale di Gussago.