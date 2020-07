Impianto inquinante e rumoroso: sigilli all'azienda

Tutto è partito durante l'indagine relativa a un incendio verificatosi il 5 maggio. A causa di quel rogo, il titolare di origine trentina dell'azienda è ora indagato a piede libero per violazione delle norme di legge ambientali e igienico-sanitarie. Nella giornata di ieri è andato in scena il blitz congiunto tra carabinieri forestali e Polizia giudiziaria del dipartimento Arpa Lombardia di Brescia. Nel mirino è finita un'azienda di Cellatica (al confine con il quartiere Badia, in città) che si occupa di trattamento e smaltimento di rifiuti ingombranti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda a quanto pare non sarebbe autorizzata ad utilizzare l'impianto di triturazione oggetto del blitz. Gli agenti hanno verificato che il macchinario produce polveri inquinanti e rumori molesti (l'impianto è all'aperto, ed è privo dei dispositivi di recupero delle polveri) che hanno creato non pochi disagi nella zona. Da qui i controlli, la revoca delle autorizzazioni e la denuncia al titolare.