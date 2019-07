Si tuffa nel lago e non riemerge: ragazzino rischia di annegare

Tragedia sfiorata martedì pomeriggio su una spiaggia del lago di Garda. Una ragazzino di soli 12 anni ha perso i sensi subito dopo essere entrato in acqua. Gli amici che erano con lui lo hanno visto tuffarsi dalla spiaggia del Corno di Bo per poi non riemergere più. Il ragazzo era svenuto, in acqua. Dopo aver realizzato la gravità dellla situazione, hanno chiamato il 112. L’allarme è scattato attorno alle 14.15.

Non è stato facile raggiungere la spiaggia, situata sulla sponda trentina del Garda e accessibile solamente a piedi. Il ragazzo è stato raggiunto via acqua dai Vigili del Fuoco, immobilizzato sulla barella spinale galleggiante e poi trasferito sul gommone della Polizia di Stato, con a bordo il medico d’urgenza.

È stato trasportato fino al porto velico di Torbole, da lì in ambulanza ha raggiunto la piazzola dove, nel frattempo, era atterrato l'elicottero, ed è stato quindi trasferito a bordo del velivolo verso l'ospedale S. Chiara di Trento.

Si chiama idrocuzione, altrimenti conoscuta cme "sincope da immersione rapida", il malore che stava per portare via la vita al dodicenne tedesco in vacanza sul lago di Garda con la famiglia.

Fonte: Trentotoday.it