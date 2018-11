Rubano energia elettrica al condominio: padre e figlio in manette

I carabinieri della stazione di Trenzano hanno scoperto che un 48enne italiano e il figlio 19enne da tempo rubavano energia elettrica agli altri condomini dello stabile dove vivono. La scoperta è avvenuta in seguito alle segnalazioni degli altri inquilini della palazzina, che lamentavano problemi connessi al contatore elettrico comune.

A seguito di accertamenti, i militari hanno appurato che i due condomini si erano abusivamente allacciati al contatore condominiale. Entrambi sono stati tratti in arresto per furto in concorso di energia elettrica. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.