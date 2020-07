Furti e rapine nei supermercati: sgominata una vera e propria banda criminale

Telefoni cellulari e tablet: questi i prodotti tecnologici "preferiti" dai componenti di una vera e propria banda armata che agiva in tutto il Nord Italia, ed è stata sgominata nella ultime ora. Il bilancio dell’operazione “Malcom”, condotta dai Carabinieri di Tortona, Novi Ligure e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria, ha portato complessivamente a nove fermi e un arresto.

Nella giornata di venerdì 17 luglio, a Monza, Seregno, Seveso e Busto Arsizio, i carabinieri dei Nuclei Operativi delle compagnie di Tortona e Novi Ligure, e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria, a conclusione di complesse e articolate indagini, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto nove persone, tra le quali una donna, traendone in arresto una decima, tutte di nazionalità rumena, di età compresa tra i 21 e i 48 anni. Queste persone sono ritenute appartenere ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti e rapine in tutto il Nord Italia e, in particolare, ai danni di negozi di apparati telefonici e informatici posti all’interno di ipermercati e centri commerciali.

Le indagini sono partite da ciò che avvenne a Tortona il 13 giugno scorso, a seguito della richiesta di intervento da parte di una guardia giurata in servizio presso un centro commerciale, dove sono state sorprese alcune persone intente a rubare telefoni cellulari; i malfattori, al fine di garantirsi la fuga, hanno minacciato di morte la guardia, lanciandole contro alcune bottiglie di vetro. Lo sviluppo dell’attività investigativa ha permesso di rintracciare in breve tempo e sottoporre a fermo di indiziato di delitto un 21enne di nazionalità rumena, ritenuto essere uno degli autori materiali del reato, e accertare l’esistenza di un agguerrito sodalizio criminale. Tutti gli indagati sarebbero suoi connazionali domiciliati presso campi nomadi o strutture abitative ubicate nelle province di Monza e della Brianza e di Varese. Gli episodi accertati sono numerosi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

la rapina in un centro commerciale di Serravalle Scrivia, consumata il 15 giugno 2020, nel corso della quale sono stati asportati numerosi telefoni cellulari;

la rapina in danno di un automobilista avvenuta in un’area di parcheggio di Somma Lombardo (VA), il 24 giugno 2020, nel corso della quale sono stati asportati denaro contante e un’autovettura;

il furto in un centro commerciale di San Martino Siccomario (PV), consumato l’8 giugno 2020, nel corso del quale sono stati asportati telefoni cellulari e computers;

il furto in un centro commerciale di Cremona (CR), consumato il 10 giugno 2020, nel corso del quale sono stati asportati telefoni cellulari e tablet;

il tentato furto presso un centro commerciale di Broni (PV), commesso il 10 giugno 2020;

il furto in un centro commerciale di Mazzano, consumato il 22 giugno 2020, nel corso del quale sono stati rubati numerosi telefoni cellulari e tablet;

il tentato furto presso un centro commerciale di Brembate (BG), commesso il 24 giugno 2020;

la rapina in danno di un automobilista avvenuta lo stesso 24 giugno in un’ area di parcheggio di Somma Lombardo (VA), nel corso della quale sono stati asportati denaro contante e un’autovettura;

il tentato furto presso un centro commerciale di Daverio (VA), commesso il 29 giugno 2020;

il furto di 4 autovetture e 3 targhe utilizzate per commettere i reati;

diversi episodi di riciclaggio di autovetture, in fase di accertamento, consistenti nell’applicazione delle targhe trafugate sui veicoli utilizzati per commettere i fatti-reato.

Durante le operazioni di cattura - effettuate anche mediante un elicottero - è stata recuperata un’autovettura Range Rover Evoque risultata essere stata rubata il 13 luglio ad una donna di Padenghe sul Garda. Il veicolo è stato subito restituito alla legittima proprietaria.