Scoppia la rissa nel parcheggio della "disco": minacciati con una pistola

Notte di paura nel parcheggio della discoteca Sesto Senso di Lonato: come riferiscono i carabinieri, poche ore fa si è scatenata una rissa ed è stato segnalato un giovane armato di pistola.

I militari hanno infatti rintracciato un 18enne residente a Manerba del Garda, trovato in possesso di una pistola a salve: l'avrebbe utilizzata, così ha detto il giovane, per far cessare la lite.

L'arma è stata inevitabilmente sequestrata, e il ragazzo denunciato in stato di libertà per il reato di porto d'armi e oggetti atti ad offendere.