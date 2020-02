Atti sessuali al parco con una bambina di 12 anni: "Non sapevo fosse così giovane"

All'epoca dei fatti lui aveva 23 anni, e lei soltanto 12: per questo è stato condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere, anche se – così pare – i due non avrebbero mai consumato un rapporto sessuale completo, ma solo tanti baci ed effusioni più spinte, senza mai arrivare fino in fondo. E' questo l'epilogo della (strana) storia d'amore che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 aveva preso il via sulle sponde del lago d'Iseo.

Il ragazzo, che oggi ha 27 anni, avrebbe conosciuto la sua futura fidanzata in un parco del Sebino. I due si frequentano, quando stanno insieme il tempo vola, da cosa nasce cosa. E la loro relazione proseguirà fino a febbraio, quando si scatenerà un litigio in occasione del tredicesimo compleanno della ragazza.

Cronaca umana e giudiziaria

Sia nelle fasi “civili” che in quelle processuali, il ragazzo riferirà di aver sempre creduto che lei avesse almeno 16 anni. E che l'avrebbe mollata proprio per aver scoperto la sua vera età. Nella storia (complicata) ci sono in mezzo, ovviamente, anche i genitori, e pure una ex fidanzata. Fino alla denuncia della giovanissima, che lo accusa di violenza sessuale (ma verrà processato per atti sessuali con minori).

La storia finisce in tribunale: la pubblica accusa, rappresentata dal pm Ambrogio Cassiani, chiede 3 anni e 6 mesi di carcere. Per il giudice la pena deve essere più lieve: 1 anno e 8 mesi. Dura lex, sed lex: la legge italiana non contempla il fatto che ci sia consenso nell'atto sessuale se la ragazza ha meno di 14 anni.