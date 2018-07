Iuschra, una disperata corsa contro il tempo

25 squadre sul campo, 40 unità cinofile, 40 speleologi esperti, Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino, e centinaia di volontari: all'alba sono tornate a pieno regime le ricerche della dodicenne Iushra, scomparsa giovedì.

Purtroppo non ci sono significative novità da segnalare, se non l'arrivo di un drone super tecnologico che affiancherà i due elicotteri (dotati di termocamere per rilevare fonti di calore) per la perlustrazione dall'alto, e il restringimento dell'area di ricerca. Dai 750 ettari iniziali si è passati ai "soli" 130 ettari nei quali sono concentrate le ricerche nelle ultime ore. Per di più, pare che alcuni cani abbiano fiutato delle tracce: la speranza è che si rivelino esatte.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, le segnalazioni di possibili avvistamenti della ragazzina si sono rivelate inconsistenti. Come già annunciato, la protezione Civile invita tutti i semplici cittadini a non recarsi sull'Altipiano di Serle per non ostacolare, seppur con lodevoli intenzioni, le operazioni di ricerca, in una zona per gran parte non coperta dal segnale per i telefoni cellulari.

