Sarà realtà la ciclopedonale di Cariadeghe: 18 km di percorso nella natura

18 chilometri di percorso ciclopedonale tra doline, boschi, radure e aree agricole: il "sogno" del Comune di Serle sta per diventare realtà, e questa volta non dovrebbero esserci ostacoli di mezzo. Dopo che lo scorso mese di agosto tutto venne frettolosamente rimandato, quando già era stata fissata la data per la festa di inaugurazione, questa volta il sindaco di Serle, Paolo Bonvicini, si augura che tutto vada per il meglio.

Sei mesi a far rimandare l'inaugurazione fu una lettera firmata da 19 associazioni locali, a cominciare dai cacciatori. Dopo essersi presi del tempo per studiare bene la situazione, sindaco e maggioranza hanno deciso di andare avanti e nei prossimi mesi, probabilmente già in primavera, ci sarà l'inaugurazione del percorso.

Il percorso di 18 chilometri sarà percorribile a piedi o in mountain bike. Il tracciato, che attraversa tutto l'Altopiano, sarà dotato di segnaletica, mappe, proposte d’itinerari e punto di noleggio ebike. Alcuni tratti saranno impegnativi, altri più piacevoli e divertenti. Mercoledì 20 febbraio alle 20:30 ci sarà la presentazione del progetto alla cittadinanza di Serle, poi, salvo imprevisti, partirà il conto alla rovescia per la festa di inaugurazione, come anticipato sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi dal sindaco stesso. Partenza e arrivo del percorso saranno presso il parcheggio della frazione Villa. La dorata media della percorrenza tra le 2 e le 3 ore, per un percorso di 18 km di difficoltà definita "media".