Alpinista precipita nel vuoto per 30 metri: lascia la moglie e la giovane figlia

La roccia che si stacca, un grido disperato per chiamare aiuto, un volo di oltre 30 metri nel vuoto sotto gli occhi attoniti degli alpinisti che erano con lui: è stato rianimato a lungo, per quasi mezz'ora. Ma niente da fare. Così è morto il 57enne Sergio Polloni, appassionato alpinista originario di Lovere, sul lago d'Iseo, e domenica mattina in trasferta sulle montagne della Presolana, sul Pizzo della Regina, a oltre 2000 metri di altitudine.

Una montagna che conosceva bene, ma che invece l'ha tradito: in qualità di istruttore accreditato del Cai (Club Alpino italiano) di Lovere stava partecipando a una giornata di “studio” per alpinisti meno esperti. Mentre si stava arrampicando nella zona della Grotta dei Pagani, la roccia ha improvvisamente ceduto. Perso ogni appiglio, è precipitato nel vuoto. Non è morto sul colpo, ma poco più tardi. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

Lascia moglie e giovane figlia

Volto noto dell'alpinismo lombardo, e non solo, Polloni abitava in località Torricella a Lovere. Lavorava come guardia giurata. Tutti in famiglia sono appassionati arrampicatori: la moglie Luisa Bianchi è stata presidente della sezione locale del Cai. Oltre a lei, Polloni lascia anche una giovane figlia, Erica. La salma è stata ricomposta, in attesa del via libera della magistratura per la sepoltura.

Ultimo passaggio prima che venga riconsegnata ai familiari, che potranno così organizzare il funerale. Aveva lo sport nel sangue, Sergio Polloni, fin da bambino. Merito anche del padre, che fu addirittura un atleta olimpico: aveva partecipato infatti, nel 1948, alle gare di canottaggio alle Olimpiadi di Londra.