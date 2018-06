Una vita piena, mezzo secolo in parrocchia: l'ultimo saluto a don Sergio

Una vita piena, ricordi indelebili: sacerdote dal primo dopoguerra, dal 1946, per più di mezzo secolo prima di godersi il meritato riposo. Si è spento a 96 anni don Sergio Pezzotti, classe 1922 e originario di Adro ma per più di trent'anni parroco a San Vigilio di Concesio, dove in tanti ancora lo ricordano con affetto.

La salma è già tornata a casa: mercoledì sera è programmata una veglia, dalle 20.30 nella chiesetta di San Rocco di Adro. Giovedì pomeriggio i funerali, alle 15.30 (sempre ad Adro) nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

Venne ordinato sacerdote nel 1946, non appena finiti gli studi, quando aveva appena 23 anni: è stato vicario a Brandico, fino al 1949, poi nella frazione di Quinzanello, fino al 1966 a Cologne. In quell'anno ha poi inaugurato la sua lunga carriera come parroco di San Vigilio a Concesio, fino al 1997.

Sono attesi in tantissimi al suo funerale, anche da Concesio dove la parrocchia e le Acli di San Vigilio metteranno a disposizione un pullman per partecipare al funerale, con partenza alle 14 dal Circolo di Via Rizzardi (per info 328 01706094). La famiglia di don Sergio ringrazia tutto il personale della casa di riposo “per l'assistenza e le amorevoli cure prestate”.