"Investimenti sicuri", spariti i soldi di oltre 100 risparmiatori: avvocato a processo

Associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario e riciclaggio è questa l’accusa di cui devono rispondere, a vario titolo, l'avvocato del foro bresciano Sergio Olivieri e ad altre 11 persone. Secondo la procura di Brescia, il legale sarebbe stato ai vertici di un sistema criminale che avrebbe truffato centinaia di risparmiatori di Brescia, Cremona, Mantova, Ferrara e perfino Dubai.

Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe proposto ai risparmiatori investimenti vincolati nel tempo, ma con la promessa di tassi d'interesse molto elevati. Soldi che sarebbero stati incassati da una società italiana con sede a Londra, e spesso mai restituiti.

A far scattare l'inchiesta era stata la denuncia di una donna residente a Dubai: avrebbe investito 50mila euro senza mai più vederli tornare indietro. Neanche in minima parte. Da lì sono partite le indagini: in poco meno di tre anni, dal 2009 al 2012, il gruppo avrebbe incassato più di 7 milioni di euro.

Al termine delle indagini erano finiti in manette, oltre all’avvocato 50enne: Roberto Malavolta, Claudio Pignatti e Antonello Moroncini. Questi ultimi tre hanno patteggiato, mentre il legale - che ha sempre respinto le accuse e si è detto pronto a restituire agli investitori il denaro perso - ha optato per il processo che, dopo l’ammissione delle 25 parti civili, è stato rinviato al prossimo ottobre