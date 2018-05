Deteneva fucili illegalmente, operaio arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Tavernole sul Mella, a seguito di attività investigativa, hanno tratto in arresto un operaio bresciano di 43 anni, residente a Bovegno, per detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento, nonché detenzione abusiva di armi.

I militari, a seguito di perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto 82 cartucce di vario calibro e due fucili con matricola abrasa, Un "Flobert" ad aria compressa ed un monocanna a percussione. Le armi con ogni probabilità venivano utilizzate dal 43enne per la caccia di frodo.

Vista la legislazione in materia di armi, i carabinieri non hanno potuto far altro che arrestare l'operaio e trasferirlo in carcere, a Brescia.