Cibo a terra, sporcizia, muffa e frigo rotto: sequestrati 350 kg di carne

La Polizia Locale di Brescia, con il supporto di Ats, ha sequestrato più di 350 chili di carne non correttamente conservata, e quindi potenzialmente pericolosa per la salute. Era a bordo di un furgone di una ditta di forniture che la stava consegnando ad alcune attività del centro: in particolare è stata sequestrata carne per kebab e carne di pollo.

A margine del sequestro alimentare è stato identificato e accompagnato al comando anche l’autista del furgone, risultato non in regola con il permesso di soggiorno. Il mezzo era attrezzato con una cella frigorifera, a norma solo sulla carta: non era mai stata revisionata, e ormai era “scaduta” (quindi doveva essere sostituita).

Muffa e sporcizia a bordo

Non solo: gli agenti della Locale nel verbali riferiscono di come probabilmente fosse rotta, o comunque mal funzionante, e poi anche “sporca” e “ammuffita”. A bordo del furgone è stata trovata anche della carne gettata a terra. Circostanze che hanno fatto scattare l’immediato sequestro della merce alimentare.

In tutto più di 350 chili, a seguito degli accertamenti di Ats che ne hanno verificato la cattiva e inadeguata conservazione. Anche il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo: l’azienda proprietaria del furgone è stata multata per 4000 euro per varie violazioni, tra cui alle norme sanitarie.