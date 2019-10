Punto da uno sciame d'api, va in shock anafilattico: soccorso dall'eliambulanza

Paura nella prima mattinata di mercoledì a Seniga: un uomo di 68 anni è andato in shock anafilattico dopo essere stato punto de alcune api. Il fatto è accaduto nelle campagne della zona di Regona, dove l'uomo pare si trovasse per una battuta di caccia. Poco prima delle 8.30, il 68enne sarebbe stato aggredito e punto da uno sciame d'api uscite da un nido.

L'uomo, che è allergico al veleno degli insetti, avrebbe immediatamente manifestato i pericolosi sintomi scatenati dalla puntura: il gonfiore e i primi problemi respiratori. Nonostante lo shock è riuscito ad allertare i soccorsi: sul posto, in pochi minuti, sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso.

I soccorritori hanno tenuto sotto osservazione il 68enne, prestando le prime cure. Le sue condizioni, per fortuna, sono migliorate dopo il ricovero alla Poliambulanza di Brescia, avvenuto in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.