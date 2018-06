Troppe multe, prendono a sassate la telecamera al semaforo e scappano

Fuori uso il rilevatore elettronico di infrazioni semaforiche dell'incrocio di Viadana a Calvisano: un paio di notti fa ignoti l'hanno preso a sassate, per metterlo ko. Un blitz che ovviamente non è passato inosservato alle forze dell'ordine: il sovrintendente della Polizia Locale, Alessandro Mattanza, in una nota specifica che gli accertamenti sono già a buon punto, “e riteniamo di avere elementi sufficienti per identificare il colpevole e procedere ai sensi di legge”.

Chiunque sia stato, rischia grosso: di sicuro arriverà una denuncia per danneggiamenti, e non si esclude qualche aggravante. Il semaforo in questione è quello all'incrocio della Provinciale che negli ultimi mesi ha scatenato non poche polemiche in paese.

Funziona come qualsiasi rilevatore di infrazioni semaforiche: attrezzato con macchina fotografica, rileva i passaggi “illeciti”, quindi quando le macchine passano con il rosso, o quando si fermano appena dopo la linea dello stop (ma le sanzioni sono molto diverse, da 163 a poco più di 28 euro). Dall'inizio dell'anno il rilevatore ha “scattato” 280 multe, meno di 60 al mese, meno di due al giorno.