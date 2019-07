Cade da un muro mentre lavora, operaio soccorso in gravi condizioni

Un operaio di circa 58 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, in seguito a un grave infortuno sul lavoro accaduto a Sellero, in alta Valcamonica.

L'allarme è scattato poco dopo le 8 di lunedì mattina, da un capannone di via Ert, nella zona industriale del paese e sono immediatamente sopraggiunte un'ambulanza, un'automedica e pure l'elisoccorso. Dopo le prime cure, l'operaio - bresciano e residente in Valacamonica - è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia e quindi ricoverato d'urgenza. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni sarebbero critiche.

Spetta ai carabinieri di Breno e ai tecnici dell'Ats ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione parrebbe che l'operaio sia caduto da un muro di recinzione al quale stava lavorando, precipitando per circa 3 metri.