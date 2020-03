Emergenza Coronavirus: scuole chiuse fino al 15 marzo

L'ipotesi era nell'aria nelle scorse ore, ora la decisione del governo è diventata ufficiale, dopo una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Scuole e università chiuse da domani, giovedì 5 marzo, e fino al 15 marzo 2020, in tutto il Paese.

Scuole chiuse in tutta Italia per il coronavirus: la decisione del governo

Per le lezioni si dovrà procedere con l'attivazione e l'implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l'anno scolastico anche con questa sospensione temporanea. E a questo sta lavorando Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione.

Sul tavolo, a Palazzo Chigi, anche misure più stringenti di sanità pubblica. Nel corso della riunione si è discusso anche delle misure economiche per fronteggiare i contraccolpi della Covid-19 e che oggi saranno al centro dell'incontro tra il Presidente del Consiglio e le parti sociali, in programma nel pomeriggio.

Fonte: Today.it