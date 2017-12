Diplomarsi in quattro anni? Al Liceo Carli di Brescia si potrà fare

Sono solo 100 in tutta Italia le scuole nelle quali già a partire dall'anno scolastico 2018-2019 si potrà intraprendere un percorso che porta al diploma in soli 4 anni. Una di queste è bresciana, il liceo internazionale per l'impresa Guido Carli, che giusto l'anno scorso ha licenziato i primi "maturi" sperimentali dopo 4 anni di superiori.

L'istituto, nato per volontà dell'Associazione Industriali Bresciana, ha già attivato, appunto in via sperimentale, il "diploma veloce", ora il Ministero gli riconosce la peculiarità all'interno di una sperimentazione nazionale che coinvolgerà relativamente pochi istituti, un centinaio. Le ore di lezione al Carli (per l'indirizzo scientifico) sono di più che altrove, 32 a settimana, dal lunedì al venerdì compresi i pomeriggi.

Se il pioniere in questo senso è stato il liceo Carli, presto (già a gennaio) dal Ministero potrebbe arrivare il via libera per altri istituti superiori: Foppa, Luzzago e Madonna della Neve di Adro. I più contenti potrebbero essere gli studenti.