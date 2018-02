Calano gli iscritti, non arrivano i soldi: scuola cattolica chiude dopo 40 anni

Una storia in un certo senso gloriosa, cominciata esattamente quarant'anni fa (era il 1978) e adesso destinata inevitabilmente a concludersi: alla fine dell'anno scolastico – e quindi pochi mesi, il prossimo giugno – la scuola cattolica paritaria dei Padri della Pace di Brescia chiuderà i battenti per sempre.

Una decisione sofferta, scrive il Giornale di Brescia, figlia di una sostenibilità economica (non è un gioco di parole) non più sostenibile: era già stata annunciata la volontà di non ripartire con le nuove iscrizioni (niente nuove classi prime, sia per le elementari che per le medie), adesso è arrivata la decisione definitiva.

Indietro non si torna: la scuola chiude i battenti, porte chiuse per sempre (almeno così sembra) già dalla fine dell'anno scolastico. In tutto otto classi, tra scuola primaria e secondaria, e un totale di circa un centinaio di alunni.