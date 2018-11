Paura al centro commerciale: bimba entra nel camerino e prende la scossa

Dalle vetrine del centro commerciale al pronto soccorso di un ospedale. Per una famiglia la tranquilla domenica di shopping si è trasformata in una giornata da dimenticare. La brutta avventura poco prima delle 16 all'interno di uno dei tanti negozi del 'Leone shopping center' di Lonato del Garda. Protagonista - suo malgrado - una bambina di 11 anni.

Dopo aver prelevato i capi, la piccola si è recata in camerino per provarli ed avrebbe preso la scossa. Per lei, come per mamma e papà, un grandissimo spavento. Immediatamente è scattata la chiamata al 112, che ha inviato un'ambulanza e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Dopo le prime cure sul posto, la bambina è stata trasportata al vicino ospedale di Desenzano per le cure del caso. Per lei, per fortuna, nulla di grave: solo una lieve bruciatura alla mano, tanto che una volta medicata è stata dimessa.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'11enne avrebbe inavvertitamente toccato alcuni fili scoperti mentre indossava i capi da provare, avvertendo subito un forte bruciore alla mano.