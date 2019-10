Sbaglia la curva, si schianta e fa scoppiare la tubatura del gas

Nell'affrontare una leggera curva ha sbagliato la traiettoria ed è finita contro il muto di un'abitazione. La sfortuna ha voluto che proprio nel punto d'impatto ci fossero i contatori del gas, e lo scontro ha provocato un forte boato, spaventando non poco l'automobilista e i residenti della zona. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì - attorno alle 23 - in via IV Novembre a Rezzato.

Alla guida della vettura c'era una ragazza. Nello scontro non ha riportato ferite, ma lo spavento per lo scoppio è stato grande: immediato l'allarme, che ha portato sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri, oltre ai tecnici della rete del gas. Dopo aver messo in sicurezza la zona è stata interrotta a monte l'erogazione di metano e pian piano il forte odore di gas se ne è andato.

Le operazioni di ripristino della funzionalità dei contatori sono andate avanti a lungo, ma già nella mattina di sabato i residenti hanno potuto nuovamente utilizzare le caldaie e i fornelli.