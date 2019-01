Lo schianto con lo scooter, poi il frontale contro il guardrail: un ferito grave

E' ancora ricoverato in gravi condizioni il 64enne coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Poncarale all'alba di sabato.



L'uomo stava viaggiando sul suo scooter lungo la ex statale 45 bis, quando - per cause ancora in corso d'accertamento - si è scontrato con una Ford Focus che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. L'auto, guidata da un 22enne (le sue condizioni non preoccupano), si è intraversata finendo per schiantarsi frontalmente contro il guardrail.



Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute due ambulanze e un'automedica in codice rosso, mentre i rilevi sono stati raccolti dai carabinieri di Bagnolo Mella.