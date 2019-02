Bambina scomparsa, la svolta: la Procura indaga per omicidio colposo

A conti fatti, anche se solo formale, è la prima svolta nelle indagini: la Procura di Brescia indaga anche per omicidio colposo in merito alla scomparsa della piccola Iushra Gazi, la ragazzina autistica di Brescia che avrebbe compiuto 12 anni lo scorso dicembre e che invece dal 19 luglio è scomparsa nei boschi di Serle, sull'Altopiano di Cariadeghe. Nessuna traccia di lei, nessuna: nonostante una sostanziosa (e doppia) campagna di ricerche, con migliaia di uomini coinvolti e decine di chilometri quadrati esplorati.

Le novità dell'inchiesta

E per la prima volta c'è anche un indagato: si tratta della responsabile della Fobap Onlus, l'associazione che quel giorno aveva in custodia la bambina, che quella mattina sull'Altopiano era una sorta di “capogruppo”, in quanto più longeva e più esperta, lavorativamente parlando. Sarebbe toccato a lei fare di tutto per evitare che la ragazzina scappasse. Lei più volte ha detto di averlo fatto, ma Iushra è scappata lo stesso.

La donna è attesa in Procura nei prossimi giorni: sarà ascoltata dai procurato Donato Greco e Antonio Bassolino, i titolari dell'inchiesta sulla scomparsa di Iushra. Le chiederanno probabilmente, ancora una volta, di raccontare cosa è successo quella mattina. A detta delle testimonianze raccolte negli ultimi mesi, Iushra si sarebbe allontanata solo un attimo, il tempo di voltarsi ed era già scappata via.