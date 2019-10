Brescia, sciopero generale di 24 ore per il 25 ottobre: gli orari garantiti per i treni

Venerdì 25 potrebbe essere una giornata nera per i pendolari che utilizzano i treni per spostarsi da Brescia e raggiungere il luogo di lavoro. È previsto infatti uno sciopero generale dei trasporti di ben 24 ore che coinvolgerà sia il comparto pubblico che quello privato. A rischio le corse di Trenord e Trenitalia.

I lavoratori iscritti al sindacato Cub Sgb Si, Cobas Usi Cit incroceranno le braccia per tutta la giornata per rivendicare "aumenti dei salari, delle pensioni e salario medio garantito ai disoccupati, maggiore equità contributiva attraverso la riduzione delle aliquote fiscali su salari e pensioni, il recupero dell'evasione fiscale e la tassazione dei grandi patrimoni, lavoro per tutti attraverso la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e pensione a 60 anni o con 35 di contributi".“

Sciopero generale di venerdì 25, orari Trenord

Dalle 21 del 24 fino alle 21 del 25 ottobre, i lavoratori del settore del trasporto ferroviario - al quale potrebbe aderire il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord - si fermano. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia. Quindi dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Durante quelle fasce orarie viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti".

In una nota congiunta, Trenord e Trenitalia precisano che "giovedì 24 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che arrivano a destinazione finale entro le 22". Venerdì 25 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord a questo link.