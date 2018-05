Accusato di abusi sessuali dai figli, ma è tutto falso: 400mila euro di risarcimento

Un risarcimento da 400mila euro per 1068 giorni trascorsi ingiustamente in carcere: calcolatrice alla mano, sono 374 euro e mezzo per ogni giorno di libertà mancata. “Mi aspettavo molto di più”, avrebbe ammesso Saverio De Sario, l'uomo che era stato condannato in via definitiva a 11 anni di carcere per abusi sui figli, gli stessi che poi, una volta cresciuti hanno ritrattato quanto detto quando erano bambini.

Di certo la fine di un incubo, definitiva: così come era stata definitiva la sua condanna, lo è stata infine la sua assoluzione, poco più di un anno fa (era l'aprile del 2017). Quel giorno per De Sario si sono spalancate le porte della libertà: in tutto aveva passato dietro le sbarre – ingiustamente, perché poi è stato assolto – quasi tre anni, appunto più di 1000 giorni.

Non consecutivi: una prima “sessione” di custodia cautelare tra il novembre del 2001 e il gennaio del 2003, poi di nuovo dal luglio del 2015 fino alla sentenza definitiva di assoluzione, il 21 aprile dello scorso anno.

De Sario ha 50 anni, e per colpa del carcere ha perso tutto. Il lavoro, soprattutto: ai tempi del primo arresto, durato più di un anno, fu costretto a chiudere la sua attività di artigiano. Perse il lavoro anche in occasione del secondo arresto, quando rimase più di 20 mesi in carcere.

Adesso è arrivato il risarcimento, 400mila euro: così ha deciso la Corte di Appello di Perugia che si è occupata del caso. De Sario in realtà aveva chiesto molto di più, più del triplo: il suo legale aveva presentato richiesta di risarcimento per un milione e mezzo di euro. E invece è andata così: oltre 250mila euro per la privazione della libertà personale, un 40% di “extra” per le infamanti accuse subite.