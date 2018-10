Ruba 170.000 euro ai malati in ospedale, nei guai noto avvocato

Il Tribunale lo aveva nominato loro tutore: e lui, avvocato “di grido” residente a Castelli Calepio, invece di tutelare i beni dei suoi assistiti li aveva indebitamente sottratti, accumulando ben 170mila euro. Ovviamente approfittandosi di loro: le quattro vittime infatti erano tutte persone affette da infermità psicofisiche.

L'avvocato è già stato sospeso dall'albo e denunciato: dovrà essere processato per peculato. Le indagini si sono appena concluse, curate dalla Guardia di Finanza di Sarnico e dai Carabinieri di Bergamo, coordinate dal pubblico ministero Fabrizio Gaverini: il legale, in qualità di tutore di persone affette da gravi infermità, avrebbe illecitamente sottratto somme di denaro dai conti correnti sui quali era delegato a operare.

Ad accorgersi per prima di qualche “malfunzionamento” è stato un parente di una delle vittime, una donna che era ricoverata a tempo pieno in una Rsa, Residenza sanitaria-assistenziale. Il familiare si era infatti insospettito dopo aver notato e verificato alcuni movimenti bancari anomali di cui nessuno era stato informato, e nemmeno era a conoscenza.

Indagini e sequestri di beni

Indagini serrate, avviate subito dopo la segnalazione dell'anomalia: attraverso una disamina minuziosa dei vari conti correnti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire le numerose movimentazioni che un po' alla volta sarebbero andate a comporre le indebite appropriazioni di denaro, fino appunto alla cifra di 170mila euro.

L'avvocato, una volta scoperto, ha risarcito parzialmente i truffati: per la cifra che ancora manca, circa 75mila euro, il Tribunale ha già emesso un decreto di sequestro per un appartamento un garage e disponibilità finanziarie pari all'attuale profitto del reato. I beni sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle: serviranno per risarcire gli aventi diritto, in caso di condanna.