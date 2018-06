Vandali senza scrupoli: tagliate le gomme al pulmino dei disabili

“Grazie al signor imbecille, domani un bambino non andrà all'asilo”. E' questa l'amara constatazione che i volontari dell'associazione Happy Handy di Sarezzo hanno voluto dedicare all'ignoto vandalo (o ignoti, chissà) che nella notte tra sabato e domenica ha bucato due ruote al furgone Ford Transit utilizzato per il trasporto dei disabili, anche bambini.

Tra di loro appunto anche un bimbo che abita a Ponte Zanano, e che solo grazie a quel pulmino lunedì sarebbe potuto andare all'asilo. Ma all'istituto Rodari di Sarezzo purtroppo non ci è mai arrivato, a causa appunto dell'inqualificabile atto vandalico di sabato notte.

Sono state letteralmente squarciate (forse con una lama) le due gomme a sinistra del furgone, quella del guidatore e quella posteriore. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati proprio i volontari, domenica mattina, quando avrebbero dovuto prelevare il furgone per partecipare a una manifestazione.

Il Ford Transit era parcheggiato di fronte a un condominio di Via Dante, a Ponte Zanano. La vicenda è stata comunque già segnalata anche ai carabinieri. L'associazione Happy Handy opera da anni sul territorio locale, anche in collaborazione con il Comune: è nota ai più per l'organizzazione dell'Happy Handy Day, quest'anno alla 19ma edizione e in scenda dal 25 maggio al 3 giugno al campo sportivo Redaelli 2.