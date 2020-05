Cocaina nei cespugli e dosi vendute sulla ciclabile: due arresti

La pista ciclabile diventa una piazza di spaccio. Succede a Sarezzo: dopo le numerose segnalazioni arrivate in caserma, i carabinieri sono intervenuti per i dovuti controlli.

L'operazione, andata in scena nel weekend appena trascorso, si è conclusa con l'arresto di due giovani. I militari della compagnai di Gardone Val Trompia e della stazione di Villa Carcina hanno infatti fermato due ragazzi mentre rifornivano alcuni clienti, dopo aver prelevato le dosi di cocaina (6 in tutto) dai cespugli.

Per i due - un 22enne e un 29enne di origine marocchina - sono quindi scattate le manette per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati sottoposti a rito direttissimo e il giudice ha convalidato gli arresti. Niente carcere: nei loro confronti è stato disposto il divieto di dimora in tutta la provincia di Brescia.