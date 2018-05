Cavalli scappano e provocano un incidente, poi muoiono in una scarpata

ALTO GARDA. Brutto incidente stradale con protagonisti cinque cavalli scappati da un maneggio. Il sinistro si è verificato sabato sulla Strada statale del Caffaro tra Sarche e Comano, nella zona di Calavino.



Uno degli animali, all'interno della galleria stradale del Limarò, è andato prima a sbattere contro un'auto e poi contro una moto con a bordo due persone: una donna, una 42enne veneta alla guida del mezzo, ha avuto la peggio ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Il compagno, 53 anni, ha riportato invece lesioni più lievi.



Alcuni dei cavalli sono stati poi bloccati presso il bar Miramonti, sopra Sarche, ma alcuni sono precipitati nelle scarpate della zona e sono morti. Sul posto per il recupero delle carcasse sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Fonte: Trentotoday.it