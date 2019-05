Cade in chiesa e batte la testa, gravissima una donna

Una donna si è sentita male in chiesa ed è stata portata d'urgenza in ospedale dopo la rianimazione sul posto. È accaduto questa mattina al santuario della Madonna della Neve di Adro.

Durante la messa, la donna ha accusato un lieve malore, dunque ha deciso di uscire dal santuario, forse per prendere un po' di aria. Dopo aver percorso solo un breve tratto, è però caduta, picchiando la testa al suolo.

I primi a soccorrerla sono stati dei passanti, che sono stati con la donna fino all'arrivo dell'ambulanza. Rianimata sul posto con un defibrillatore, è stata successivamente portata in ospedale in codice rosso, in gravissime condizioni.