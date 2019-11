Iseo: il mondo dell'imprenditoria piange la scomparsa di Sante Violani

Romagnolo di origine, iseano d'adozione: tutto il paese piange la scomparsa di Sante Violani, morto sabato pomeriggio all'ospedale di Iseo a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva 88 anni: ha raggiunto in cielo l'amata moglie Paola, scomparsa nella primavera di due anni fa.

Lo piangono il figlio Mauro, le nipoti Dora, Elisa e Laura con i piccoli Leonardo e Bianca, la sorella Edere. La salma dell'imprenditore riposa nella sua abitazione, in Viale Europa a Iseo: lunedì sera è in programma una veglia, alle 19, i funerali invece saranno celebrati martedì pomeriggio, alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio di Brescia.

Volto noto dell'imprenditoria bresciana

Volto noto dell'imprenditoria nostrana, e non solo, Sante Violani aveva costruito la sua fortuna nel settore edile: per decenni ha guidato l'azienda che aveva fatto da sé, prima di godersi la meritata pensione. Nato e cresciuto ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, si era trasferito ancora giovanissimo nel Bresciano.

Il figlio Mauro è fondatore (e titolare) di un autosalone: in passato è stato anche presidente della squadra di calcio dell'Orsa Iseo. In tantissimi si uniscono al cordoglio dei familiari per la perdita di Sante Violani: anche l'amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.