Finto tecnico del gas truffa gli anziani: inseguito dai carabinieri li prende a calci

Truffe agli anziani, pregiudicato bresciano (di 31 anni) in manette: è stato arrestato dopo aver sottratto con l'inganno 250 euro in contanti a un uomo di 83 anni di San Zeno Naviglio. Si era finto tecnico del gas, in auto i carabinieri hanno trovato falsi tesserini, utensili da lavoro, falsi rilevatori di monossido di carbonio.

Cos'è successo. Proprio con la scusa del monossido di carbonio la truffa si è perpetrata. Il truffatore ha citofonato alla vittima, a quanto pare venerdì scorso, raccontando di essere un addetto alla manutenzione della caldaia, insomma un tecnico del gas.

L'anziano (che vive da solo) purtroppo ci è cascato, lo ha fatto entrare e lo ha accompagnato alla caldaia. Qui il truffatore ha continuato con la messinscena, ha simulato una revisione e ha infine convinto l'83enne ad acquistare, appunto per 250 euro, un rilevatore di monossido di carbonio (ovviamente finto), “per la sua sicurezza”.