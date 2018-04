Passaggio a livello, le sbarre non funzionano: traffico paralizzato sulla Statale

Nessuno è rimasto incastrato tra le sbarre, per fortuna, quindi niente panico: ma lunghe code e tanti disagi lunedì pomeriggio in Via Diaz a San Zeno Naviglio, arteria molto trafficata – fa parte della Ss45bis – e dove dalle 14.30 in poi il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora. Il motivo? Un guasto al meccanismo del passaggio a livello.

Su quella strada infatti passa anche la ferrovia, con apposito passaggio a livello le cui sbarre si abbassano quando il treno arriva. Ma lunedì pomeriggio le sbarre si sono abbassate e basta: nessun treno in vista, eppure traffico bloccato a causa di un guasto. Le sbarre non si alzavano più.

Non c'è stato niente da fare, se non aspettare: mentre i tecnici erano al lavoro per sistemare le cose, i Carabinieri e la Polizia Locale sono intervenuti in loco per deviare il traffico, e “sciogliere” le code. In entrambi i sensi di marcia, tra clacson che suonavano e primi caldi di stagione a peggiorare le cose.

E meno male che non ha piovuto. Come detto, la circolazione stradale è rimasta completamente bloccata per più di un'ora, quasi fino alle 16. Tra i tanti in coda lunedì pomeriggio anche un pullman carico di studenti, appena usciti da scuola e in attesa di rientrare a casa.