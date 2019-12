Passaggio a livello in tilit, le sbarre si bloccano: traffico paralizzato sulla Statale

Nessuno è rimasto incastrato tra le sbarre, per fortuna, quindi niente panico: ma lunghe code e tanti disagi si sono verificati domenica alle porte di San Zeno Naviglio, sulla Statale 45bis arteria molto trafficata, anche di notte. Auto imbottigliate e code per diverse ore. Il motivo? Un guasto al meccanismo automatico del passaggio a livello, avvenuto poco prima della mezzanotte.

Su quella strada infatti passa anche la ferrovia Brescia-Parma, con apposito passaggio a livello. Ma domenica notte le sbarre si sono abbassate all'improvviso e senza una ragione: nessun convoglio in vista, eppure traffico bloccato a causa di un guasto del meccanismo automatico che le regola.

Non c'è stato niente da fare, se non aggirare il passaggio livello: le auto sono state costrette a fare inversione e ad imboccare la tangenziale che porta a Borgosatollo per non passare la nottata al volante, fermi in coda.

Come detto, la circolazione stradale è rimasta completamente bloccata per diverse ore, dalla mezzanotte fino alle prime ore di lunedì, quando il guasto è stato riparato e le sbarre si sono finalmente rialzate.