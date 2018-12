"La ragazza è incinta!", volano calci e pugni tra le famiglie degli sposi

Si erano incontrate per mettersi d'accordo sul matrimonio dei loro rispettivi 'rampolli', ma - invece di discutere di confetti e di portate al ristorante - tra due famiglie rom sono volati calci e pugni. E' successo domenico a San Zeno Naviglio, dove abita la sposa, e un gruppo di uomini proveniente da Treviso, parenti dello sposo.

A intervenire per sedare la rissa sono stati i carabinieri, ma - al loro arrivo - sul "campo di battaglia" erano rimasti solo i trevigiani. Ad avere la peggio è stato il padre dello sposo, per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale.

Ancora non è chiaro il motivo dell'aggressione, ma, dalle prime informazioni trapelate, pare sia stata una sospetta gravidanza delle ragazza tenuta nascosta a familiari dello sposo. Gli anziani dei rispettivi gruppi rom, come succede in questi casi, interverranno per cercare di sanare lo scontro.