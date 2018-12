Si sente male tra i banchi di scuola, paura per un ragazzino

SAN ZENO NAVIGLIO. Verso le 9.10 di lunedì 3 dicembre, un ragazzo di 13 anni si è sentito male presso le scuole medie "Nella Berther" di piazza Marconi. Allarmati, gli insegnanti hanno subito chiamato il 112, che ha inviato sul posto due ambulanze.

Soccorso dal personale medico, il giovane è stato portato al Pediatrico del Civile di Brescia per accertamenti: le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione, ma è stato comunque ricoverato in codice giallo.