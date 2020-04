Musica a tutto volume, alcol e cocaina: festa sul tetto interrotta dalla Polizia

Festa sul tetto ai tempi del Coronavirus: musica, alcol e droga. Il festino è stato interrotto dalla Polizia di Stato: gli agenti sono intervenuti lunedì pomeriggio a San Polo, in una palazzina di Via Michelangelo. Sono quattro i ragazzi sanzionati per non aver rispettato i divieti: uno di loro è stato anche arrestato per possesso di droga.

Pare che in quel palazzo abiti la nonna di uno dei quattro giovani: “Usciamo solo a prendere una boccata d’aria”, avrebbe detto all’anziana. Ma nel frattempo hanno acceso musica a tutto volume, attirando l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato il 112.

Roof party a base di alcol e droga

Era una festa in piena regola, anche se vietata: musica, alcol e pure droga. Tra loro anche un ragazzo di 21 anni che è stato arrestato per possesso e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Alla vista degli agenti ha gettato dal parapetto un sacchetto di cellophane, poi recuperato dai poliziotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di sua spontanea volontà ha consegnato anche il resto della droga: in tutto gli uomini della Questura hanno sequestrato più di 60 grammi di hashish oltre a un grammo di cocaina. Come da prassi, le sostanze sono state poi analizzate dalla Scientifica. Per il giovane, oltre a una multa salata, sono scattate le manette.